Camion fou aux Pays-Bas : six morts

En contrebas de cette route, samedi en début de soirée, des riverains sont en train de dîner autour d'un barbecue. Lorsqu'un camion remorque sort brutalement de la route et fonce sur le groupe de Néerlandais. "Malheureusement, plusieurs personnes ont été tuées et il y a plusieurs blessés qui ont été emmenées à l'hôpital", rapporte Elianne Mastwijk, porte-parole de la police de Rotterdam (Pays-Bas). Au fil des heures, le bilan s'aggrave avec six morts et sept blessés. Un accident incompréhensible dans ce village au sud des Pays-Bas. Quelles sont les causes du drame ? Pourquoi le camion immatriculé en Espagne a-t-il raté son virage ? La piste terroriste est écartée. Quant au chauffeur, il n'est pas blessé, mais il est en garde à vue. Selon les premières analyses, le conducteur n'était pas sous l'influence de l'alcool au moment de l'accident. TF1 | Reportage E. Lefebvre