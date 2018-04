Camionnette-bélier de Münster : l'enquête se concentre sur les troubles psychiques du conducteur

Au lendemain de l'attaque à la voiture-bélier à Münster, les autorités allemandes excluent toujours la piste terroriste. Le conducteur de la camionnette, qui a foncé le samedi 7 avril dans la foule, était connu pour des troubles psychiatriques et n'avait aucun lien avec la mouvance islamiste. Les enquêteurs se penchent actuellement sur les motivations de l'auteur de l'attaque. Ils veulent comprendre pourquoi cet homme suicidaire s'est aussi transformé en tueur. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.