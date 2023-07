Camions à pizzas : un succès français !

Elle est devenue incontournable. Et qu'on ne s'y trompe pas, elles ne viennent pas d'une pizzeria, mais d'un camion. À Marseille, c'est en famille que Laetitia et Laurent ont ouvert leur camion à pizzas. Le concept n'est pas nouveau, mais il séduit toujours. En plus de l'aspect pratique, il y a un autre argument, le prix. Les camions à pizzas ont été inventés à Marseille, et ce n'est pas une galéjade. En 1962, c'est un Marseillais qui invente le concept. Il installe un four à feu de bois dans sa camionnette. Peu de charges, des locaux deux à trois fois moins chers, le modèle bon marché du camion à pizzas est né. En 60 ans, plus de 4 000 ont vu le jour en France. Depuis, ils se sont réinventés. Francesco Sagliano, fils de pizzaiolo, s'est lancé, il y a cinq ans, en région parisienne. Fini le vieux camion blanc, place à une déco soignée, des emplacements indiqués sur les réseaux sociaux. Face à la concurrence des restaurants et de la livraison à domicile en ville, il s'est adapté. Quelle que soit la recette, la pizza séduit toujours autant. Les Français sont les premiers consommateurs d'Europe, devant les Italiens. TF1 | Reportage K. Yousfi, P. Géli, F. Maillard