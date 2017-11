Les camions pourront aussi carburer à l'électrique

Dans le cadre de la lutte contre la pollution, les constructeurs automobiles se lancent dans la course aux solutions alternatives. Ils ont tous bien avancé sur les voitures électriques et se livrent une guerre de la rapidité. Certains d'entre eux s'attaquent désormais aux camions sur batterie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20h du 17/11/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20h du 17 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.