Campagne hivernale des Restos du cœur : de nouveaux bénévoles sont mobilisés

Dans le Mans, Hazmik, lycéenne en première, et Zoé, étudiante, débutent leurs premières journées de stage aux Restos du cœur. Entre les règles de distribution et le sens de l'accueil à travailler, ces jeunes femmes sont ravies de tendre la main aux nécessiteux. Le centre a mobilisé 45 recrues pour cette édition, une aide considérable et pleine de bonne énergie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.