Campagne présidentielle : Emmanuel Macron invente le meeting sans candidat

L'ambiance était étrange pour un meeting, à moins d'un mois du 1er tour de la présidentielle. Le candidat est absent. Et devant quelque 300 militants, ce sont Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, et Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui montent sur scène à la place d'Emmanuel Macron. Si certains sympathisants sont déçus, c'est le cas aussi pour les élus locaux de la droite qui venaient de le rallier à l'image de Renaud Muselier, soutien d'Emmanuel Macron. Ils finiront quand même par le voir, mais en vidéo seulement. Il a adressé un message de vingt minutes pour motiver les troupes. Officiellement, Emmanuel Macron prône la bienveillance envers ses adversaires. Mais sur scène, ses ministres ne peuvent s'empêcher de leur envoyer quelques piques. Confortés par de bons sondages, les soutiens d'Emmanuel Macron sont persuadés que son absence ne leur nuira pas et qu'au contraire, elle pourra renforcer l'image d'un président qui se veut au-dessus de la mêlée. TF 1 | Reportage B. Augey, C. Gerbelot, H. P. Amar