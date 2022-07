Camping : 30 degrés sous la tente

Il est 22 heures dans ce camping. La nuit vient de tomber et pourtant, il faut encore 28 degrés. Alors, certains vacanciers ont décalé leur dîner. Un peu plus loin, cette famille enchaîne les parties de petit bac, histoire de prolonger la soirée. "Je n'ai pas trop envie d'aller dans mon lit. Surtout qu'en plus, le mobile-homme n'est même pas climatisé", confie un campeur. Avec l'aide de Matthis, notre complice, nous laissons notre thermomètre à l'intérieur, et après quelques minutes, il affiche presque 30 degrés. Une chaleur écrasante dans les mobil-homes, imaginez la température sous les toiles de tente. À une heure du matin, ce saisonnier rentre du travail et il dort dans une tente. "La nuit, il fait lourd", témoigne-t-il. Pour être frais, il serait tenté de dormir sans vêtement, mais c'est déconseillé. La sueur s'accumule sur le corps et n'est pas évacuée. Trois heures plus tard, la température a heureusement diminué de quelques degrés. Dès dix heures, le soleil est déjà très chaud. Cela paraît bête, mais pensez à fermer les volets dans la journée pour garder les chambres bien au frais. TF1 | Reportage A. Cazabonne, E. Alonso