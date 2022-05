Camping-car : pourquoi sont-ils accros ?

Il la considère comme sa deuxième maison, mais elle ne fait que huit mètres de long. Dans son camping-car bien ordonné, Christian Gillery ne manque de rien. Il part en vacances avec ce genre de véhicule depuis 50 ans et rien ne le fera changer d'avis. "J'ai tout dans mon camping-car", affirme-t-il. Il est autonome grâce au panneau solaire. Aujourd'hui, beaucoup de gens recherchent ce mode de vacances. Ce week-end à Niort (Deux-Sèvres), 3 000 camping-caristes se sont rassemblés lors d'une fête. Nadine et Pascal Heilig sont passionnés. Ils ont investi 60 000 euros. Une somme vite rentabilisée selon eux. "Une fois qu'on a le camping-car, on fait énormément d'économies", confie Nadine. Les constructeurs souffrent d'une pénurie de matériaux entraînant des délais de livraison d'en moyenne un an. Alors les particuliers se tournent de plus en plus vers le marché de l'occasion. Il faut compter au moins 20 000 euros pour acquérir un camping-car d'occasion. TF1 | Reportage M. Monnier, H. Lévêque