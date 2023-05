Camping-caristes : des vacanciers qui peuvent rapporter gros

Sur le littoral de la Normandie, les camping-cars apparaissent par dizaines à l'arrivée des beaux jours. Ces vacanciers l'ont adopté. C'est leur mode de voyage depuis 14 ans. Qui dit vacances, dit aussi dépenses. Les camping-caristes font tourner toute une économie. Des Écossais, par exemple, font le plein de leur véhicule 150 euros. C'est une aubaine stations-service.. Après avoir fait le plein, les camping-caristes s'arrêtent souvent au restaurant. Et là aussi, ils font sonner le tiroir-caisse. À 250 km de là, ces Parisiens ont choisi le Morbihan pour leurs vacances. Sept jours et sept nuits en camping-car. Une nuit sur l'aire de Grand-Champ coûte 10,30 euros. Une commune rurale dans laquelle les camping-caristes sont aussi attendus. Le maire Yves Bleunven tient le compte. Pour ce mois d'avril, 132 nuitées ce mois-ci, soit 1 300 recettes recette pour la ville. "Quand vous comptez 100 à 1 000 camping-cars en plein mois d'août. Vous imaginez ce qu'on peut avoir comme retombée pour nos commerces locaux", explique-t-il. Justement dans la boulangerie d'Angelique Hamon, le panier du camping-caristes s'élève à 7 euros environ. C'est deux fois plus que celui de ses clients habituels. En moyenne en France, les camping-caristes dépensent 44 euros par jour chez les commerçants pendant leur séjour. TF1 | Reportage P. Dumortier, A. Lebranchu