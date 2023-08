Camping-cars : la nouvelle cible des voleurs

Il y a deux semaines, les vacances de Michel Gosnet, victime, ont très mal commencé. Garer sur une aire d'autoroute, son camping-car a été cambriolé, pendant son sommeil. Les voleurs ont dérobé 70 euros en liquide, comme souvent, sans aucune trace d'effraction. Partout en métropole chaque été, les cambriolages à l'intérieur des camping-cars refont surface. Pour faire face à ce phénomène, des gendarmes patrouillent tout l’été. L'objectif est de protéger les campings-caristes de l’aire d'autoroute. La nuit, c’est l’une des cibles préférées des voleurs. En Côte-d'Or, le nombre de vols à l'intérieur des camping-cars a doublé en trois ans. Depuis le début de l’année 2023, la mobilisation des gendarmes de l’Escadron départemental de sécurité routière, a permis de faire baisser le nombre de vols. Mais les auteurs restent souvent introuvables. Parfois, les voleurs vont encore plus loin et dérobent carrément des camping-cars. Il y a quelques jours, Emmanuel et Évelyne Mouchet, victimes, ont dû écourter leurs vacances. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage V. David, B. Poizeuil, L. Cloix