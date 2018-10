Camping-cars, toujours plus confortables

Notre pays compte plus de quatre cent mille camping-cars en circulation. Un mode de transport qui permet une liberté totale au voyageur. Mais le plus grand secret des caravanes réside dans le confort. Au salon des véhicules de loisirs qui se tient au parc des expositions du Bourget, les constructeurs n'ont quasiment plus de limites en terme de commodité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/09/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 septembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.