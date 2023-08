Camping : c'est la journée de l'été

À 10 heures, un air de fin de vacances. Il faut plier bagage après deux semaines au camping. Aussitôt partis, aussitôt remplacés. Une famille est heureuse d'arriver après 130 kilomètres de route, entre les bouchons et la chaleur. "C'est le début des vacances ! On va pouvoir profiter et pouvoir se reposer", lance le père de famille. Il ne reste qu'à activer le mode vacances. Midi, à la piscine, c'est aussi le chassé-croisé. Dernier plongeon pour les uns, premier pour les autres. Il est 15 heures, dans les allers du camping, c'est la course ! Il faut nettoyer 120 mobiles-homes après le départ des vacanciers, les remplaçants seront bientôt tous là. "Les arrivées, les départs, ça ne s'arrête pas le week-end. C'est la folie !", s'exclame Marilou Pinoz, saisonnière au camping Aluna, à Ruoms (Ardèche). Trop dur de partir pour certains campeurs qui font demi-tour, ils prolongent leurs vacances d'une semaine. À 20 heures, fini la course, le camping affiche de nouveau complet, les 1 500 campeurs n'ont plus qu'à profiter. TF1 | Reportage S. Prez, A. Cerronne