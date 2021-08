Camping : ils se plient en quatre pour vos vacances

Ils sont venus pour s'amuser, pour se détendre ou simplement retrouver leurs amis comme chaque été. Mais imaginent-ils qu'avant eux, chaque matin, d'autres se mettent à l'eau ? Que le chemin vers la mer fait l'objet de toutes les attentions ou qu'il faut se réveiller très tôt pour alimenter les réserves en nourriture ? 6h45 : les vacanciers dorment encore quand l'équipe technique entame sa journée. Première étape à la piscine. Il faut tester la qualité de l'eau, nettoyer les abords des bassins. Chaque jour, c'est le même manège. La journée de l'équipe est aussi rythmée par les imprévus. Nous y reviendrons, mais pour l'instant, c'est à l'entrée du camping que tout s'anime. C'est un jour chargé : 130 familles vont quitter les lieux, elles sont aussitôt remplacées par d'autres. L'accès à la réception est limité, Covid oblige. Et ce n'est pas le seul changement pour les clients. Le personnel ne peut plus les accompagner dans le mobil-home donc les gens vont eux-mêmes faire leur état des lieux. En principe, il ne doit pas y avoir de problème, car 2h plus tôt, l'équipe de ménage entrait en action. Nettoyage des parties communes, remise en état des bungalows... Vingt employés sont mobilisés pour offrir aux vacanciers un camping propre. Une centaine de saisonniers travaillent ici en été, reconnaissables à leur t-shirt. Chris, le chef animateur est dispensé d'uniforme. Lui et son équipe changent souvent de tenues. Avant la piscine ce matin, il y a eu la zumba et cet après-midi, le volley. Les clients hyperactifs sont servis. Chaque année, près de 20 000 personnes passent leurs vacances dans ce camping grand comme une petite ville. Alors, même si tout est surveillé, contrôlé, les interventions sont incessantes. Il y a toujours des imprévus. Le chef de l'équipe technique se rend dans un bungalow envahi par les insectes. Avec Anthony, ils vont déclencher un fumigène insecticide. Quel que soit le poste, en juillet, août, tout le monde travaille au pas de course. Le restaurant sert 200 à 300 repas par jour et beaucoup de pizzas à emporter. Mais le produit phare, c'est les frites et chaque mois de l'été, il en envoie environ quatre tonnes. On peut venir au camping pour être servi et profiter de l'ambiance ou au contraire, rester au calme et vivre sa petite routine. Dans les 8 000 campings de France, près de 40 000 employés sont mobilisés chaque été pour le confort des vacanciers.