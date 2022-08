Camping : le paradis des Français

Pour cette famille, c'est déjà la fin des vacances. Comme chaque été, ils ont choisi de venir au camping pendant une semaine, car c'est la formule la plus pratique lorsque l'on est seize. Dans les allées, certains sont moins pressés. Martine et Colette en font partie. Elles ont prévu de rester jusqu'à la mi-octobre. Elles sont chacune propriétaire d'un mobil-home depuis une dizaine d'années et ne se voient pas passer leurs vacances autre part. "J'adore l'ambiance, c'est convivial, il fait beau, il y a la piscine, tout le monde s'entend bien et je ne me vois pas dans un hôtel", confie l'une d'elles. En plein chassé-croisé, les vacanciers à peine partis sont vite remplacés. Certains comptent bien profiter de l'été jusqu'au bout. Avec presque autant d'arrivée que de départ, la journée s'annonce chargée pour les salariés. D'ailleurs, le camping quatre étoiles "Maiana Resort" à La Grande-Motte (Hérault) a été complet tout l'été. Après deux ans de Covid, cet été pourrait être une saison record en dépassant les 130 millions de nuitée. TF1 | Reportage L. Deschateaux, K. Gouiffes