Camping : les inconditionnels de la tente

Qui sont ces irréductibles campeurs ? Ceux qui se débattent encore et toujours avec les piquets. Un jeune couple est en pleine installation. Dès les beaux jours, la toile de tente est de sortie. Un sentiment d'aventure pour les uns et de liberté pour les autres. Mais les toiles de tente se font de plus en plus rares. Dans un camping, des allées entières de mobil-home. Sur 120 emplacements, seulement sept sont réservés aux campeurs traditionnels. Pourtant, une famille angevine ne jure que par la caravane et la tente. Cette dernière plaît aux enfants et fait remonter des souvenirs aux plus anciens. A l'époque, c'est une petite révolution. Avec les premiers congés payés, la tente se démocratise. Au fil des ans, elle ne cesse d'évoluer. Aujourd'hui, fini les piquets. La tente se monte presque toute seule. Dans un magasin, les innovations ne manquent pas et il y en a pour tous les budgets. Du premier prix à 30 euros, à la tente de toit à 1 450 euros. Pour ceux qui n'arrivent pas à se décider, il reste les tentes en dur. Un mélange de cabane et de canadienne, le confort en toute simplicité. TF1 | Reportage J. JeuneMaître, J. Denniel