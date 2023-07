Camping : les mobile homes ont-ils gagné la bataille ?

Premier été en camping de cette famille Mosellane, en images. Plutôt habitués aux appartements de vacances, pour ce baptême, pas de tente, ils ont choisi le confort du mobile home. À l'intérieur, on voit un argument imparable. "Franchement, pour un petit espace, on est très confortable. On est à deux doigts de déménager et de venir ici.", dit le père de famille. Pour séduire cette nouvelle clientèle, le camping “Camp du Domaine” s'adapte. Il y a encore quelques années, on comptait ici, uniquement des emplacements pour tente et caravane. Aujourd'hui sur les 1 300 places, 300 sont des mobiles homes. Ces emplacements ont été installés cette année. C'est un investissement de 25 000 euros par logement que Anne Caillat Defour, cogérante du camping Camp du Domaine, espère vite rentabiliser. Les tentes et caravanes sont une espèce en voie de disparition aujourd'hui. Il y a 30 ans au pays, ils étaient majoritaires dans les campings. Pour la première fois, cette année, les mobile home représentent plus de la moitié de l’offre. Ne plus pouvoir camper dans un camping, cela inquiète un certain nombre de professionnels. Plus qu’un type d'hébergement, le camping traditionnel au pays, c’est une certaine idée de vacances. TF1 | Reportage O. Lévesque, B. Guénais, P. Bouffard