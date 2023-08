Camping : participer pour moins payer

Dans un camping associatif à Vias (Hérault), vous ne trouverez aucun employé. Chaque campeur a sa propre tâche. Dédier une journée de vacances au bon fonctionnement du camping, c’est la règle pour y séjourner à moindre coût. Le camping associatif est presque deux fois moins cher qu’un camping traditionnel. Une assistante maternelle pour accueillir les campeurs, une enseignante qui se charge de la piscine. Chaque jour, les vacanciers se relaient. Un équilibre est à trouver entre détente et service. Les campeurs gardent le sourire, car en contrepartie, ils profitent des infrastructures et de nombreuses activités à un prix défiant toute concurrence. Et en cas de problème, le responsable des lieux est là. Une personne est désignée chef de camp chaque semaine. Son rôle est de faire le tour des équipes pour s’assurer que tout va bien. Les vacanciers volontaires sont même formés à la sécurité et à l’usage des extincteurs. L’objectif est de pouvoir gérer le moindre problème en toute autonomie. TF1 | Reportage A. Bacot, C. Arrigoni