Dans ce camping participatif, vous travaillez un peu pour payer moins cher

Lorsque vous allez au camping, tout commence à l’accueil. Plus une seule place n'est disponible, 800 personnes sont présentes, alors forcément, ça n'arrête pas. Depuis quatre ans, Dominique Grardel est le roi de la caisse à outils. Avec lui, qu'importe le souci, rien ne lui résiste. Si Dominique connait les 163 emplacements sur le bout des doigts, se repérer n'est pas toujours évident. Avec 35 degrés sous le soleil, la piscine est la plus prisée, et au camping, les animations comme la bonne humeur ne sont jamais bien loin. "Des animateurs qui ont la pêche avec beaucoup d'activités proposées en journée et en soirée, nous, c'est notre critère prioritaire", lance une cliente. Romain et son épouse, eux, n'ont pas le temps de faire bronzette. Ils sont à la tête du camping depuis sept ans. Autre tradition, en fin de journée, avec les jeux apéros. Et même lorsque le soleil est couché, la fête continue pour les petits comme pour les grands.