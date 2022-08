Campings, hôtels, restaurants : l'été de tous les records

Se prélasser encore quelques heures au soleil ou profiter de la piscine jusqu'au dernier moment. Au camping 5 étoiles "Les Tamaris" à Frontignan dans l'Hérault, comme partout dans l'Hexagone, la fréquentation bat des records. C'est la fin du séjour pour certaines familles venues en nombre. Aussitôt partis aussitôt remplacés, les arrivées s'enchaînent. La moitié des clients sont Français, un retour aux sources pour certains d'entre eux. Les raisons du succès : du choix dans les activités et des petits prix. "Les campings sont devenus de plus en plus confortables. On est finalement presque chez soi au camping. C'est aussi la formule la plus économique. En étant en location avant, c'est plus que deux fois moins cher qu'une location pour au final des prestations quasi équivalentes", estime un père de famille. Un engouement pour le camping français qui réjouit le directeur Andy Deguy. La saison touristique a été excellente partout en France. Dans le sud, comme dans les Landes, les restaurateurs affichent complet tous les soirs. Malgré l'envolée des prix, pas question pour les vacanciers de restreindre cet été. Des envies d'évasion qui ont gagné la capitale. Les touristes de la France entière découvrent ou redécouvrent Paris et ses joyaux. Plané sur les ponts, sur la Seine en bateau-mouche ou près du Louvre, bercé par les accordéons. Qui dit rentrée ne dit pas forcément fin de saison. Les commerçants attendent encore une forte affluence pour le mois de septembre. TF1 | Reportage L. Cloix, L. Deschateaux, C. Devaux