Campings : le drame aurait-il pu être évité ?

Un camping dévasté, des arbres centenaires soufflés comme de vulgaires allumettes par la puissance du vent... Ils n'ont laissé aucune chance à quelques voitures ni à une caravane. "Il n'y a pas de mots. On a eu des vents à 200km/h qui ont soufflé. Et ça peut faire tomber ça (un arbre, NDLR)", explique Anthony Santini, gérant du camping 3 étoiles "Dolce Vita" à Calvi. Quatre vacanciers ont été blessés et une cinquième est toujours en urgence absolue. Le gérant se dit en colère. Le drame aurait, selon lui, pu être évité. Il souhaite depuis des années bâtir un abri en dur dans son camping, mais il se situe en zone naturelle. La loi lui interdit toute construction. "Il y a un problème. C'est-à-dire qu'on va demander à l'exploitant de camping d'assurer la sécurité de ses campeurs, mais le cadre juridique ne lui permet pas de construire les bâtiments qui permettent d'abriter ses campeurs en cas d'épisode venteux. Il faut que ça change", lance-t-il. À quelques kilomètres de là, un camping a, lui, pu abriter ses clients dans un bâtiment. Par chance, les anciens gérants ont construit une salle il y a plus de 50 ans quand la loi le permettait encore. Les gérants de camping demandent un réexamen de la loi. Alors que les événements climatiques se multiplient, construire des abris est, selon eux, le meilleur moyen d'éviter de nouveaux drames. TF1 | Reportage J. Cressens, C. Sebire, J. Clouzeau