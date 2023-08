Canada : ils ont vu leur maison brûler en direct

Le feu continue de brûler aux portes de son village à Shannon Woods dans la Colombie-Britannique. Danny y vient chaque soir depuis cinq jours pour assister à ce triste spectacle et pour savoir si sa maison est toujours là. Pour vaincre cette angoisse, les Canadiens ont trouvé la solution. La plupart de leurs maisons sont équipées de petites caméras installées sur les sonnettes. Et depuis que les incendies ravagent le pays et provoquent des milliers d'évacuations, elles ont trouvé une autre utilité. Grâce à ces caméras, les évacués ont pu vivre en temps réel la lutte contre les incendies devant chez eux, des scènes parfois angoissantes mais aussi des moments d'entraide. Dans certaines régions comme à West Kelowna, la situation s'est améliorée et des habitants ont pu rentrer chez eux avec leurs familles. Grâce aux caméras, l'angoisse de la distance a été plus facile à vivre. On peut s'y connecter avec une application. Ça marche avec Internet et on peut tout voir. Dans l'ouest du pays, 30 000 personnes ont dû être évacuées depuis une semaine. Même si les pompiers constatent ces dernières heures, plus de 300 incendies sont toujours actifs dans la région. TF1 | Reportage I. Bornacin, E. Fourny