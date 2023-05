Canada : incendies géants

Le pilote d'hélicoptère se risque à s'approcher de cette immense colonne de fumée. Autour de lui, à 180 °, cinq incendies se distinguent nettement. À plus grande échelle, vue de ce satellite, voici les départs de feu depuis 48 heures au Nord-Ouest d'Edmonton. Du jamais-vu ici. "Nous déclarons l'état d'urgence pour préserver la sécurité et la santé des habitants de l'Alberta", a annoncé Danielle Smith, Première ministre d'Alberta. "Nous présumons que la grande majorité de ces incendies est d'origine humaine", a-t-elle ajouté. Près de 25 000 personnes doivent fuir leurs maisons, ce qui provoque des embouteillages immenses comme ici à Drayton Valley. Au total, 20 communes ont été évacuées dans cette province. Les agriculteurs s'inquiètent et déplacent leurs troupeaux au plus vite. Le printemps très sec et le vent violent concernent une grande partie du Canada. Sur cette carte, 83 incendies sont hors de contrôle. Les autorités ont demandé à des milliers d'autres personnes de se tenir prêts à partir à tout moment. TF1 | Reportage Y. Hovine, V. Belgrand-Barbier