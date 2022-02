Canada : la police libère le pont à la frontière

Le pont Ambassadeur est le plus stratégique de toute l'Amérique du Nord. La frontière terrestre la plus importante entre les États-Unis et le Canada était infranchissable depuis six jours. L'image est encore plus saisissante lorsque l'on comprend ce qui bloquait l'accès au pont. Seulement cinq poids lourds et une soixantaine de voitures. Vendredi soir, la ville a eu l'autorisation d'un tribunal pour les déloger. La police était intervenue ce samedi sans violence. Cette évacuation arrive à temps pour le gouvernement canadien. Ce dernier est sous la pression des États-Unis ces 48 dernières heures car 25% des échanges entre les deux pays passe par ce pont. Ford et Toyota ont dû ralentir la production de certaines usines. La pénurie de certains aliments se fait déjà sentir dans les campagnes. Ce blocage divise le pays. 50% des Canadiens déclarent avoir de la sympathie pour les "Convois de la liberté". Le déblocage partiel de ce pont très stratégique ne signe pas pour autant la fin du mouvement. Nous avons traversé tout l'Est du Canada ces deux derniers jours avec quelques messages bien sentis sur la route. À Toronto, la police barricade toutes les institutions politiques. À Ottawa qui reste à ce jour le plus gros rassemblement avec encore 400 camions réunis, les manifestants semblent s'être durablement installés. Ils entameront demain leur 17e jour de blocage. TF1 | Reportage J. Corbillon, M. Derrien