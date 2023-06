Canada : le Québec rattrapé par les incendies

Dans une nuit rougie par les flammes, des habitants se filment en train de fuir. Au Québec, les flammes se rapprochent de plusieurs villes et menacent maintenant des habitations. Des incendies immenses. Les autorités n'ont plus le choix, elles donnent l'ordre d'évacuation et les habitants ne traînent pas. En quelques heures, des communes où vivent des milliers de personnes deviennent des villes fantômes. "On est rendu à 10 000 évacuations préventives, donc on est en train de s'assurer que tout ce monde-là soit bien logé" déclare François Legault, Premier ministre du Québec. Depuis vendredi, le Québec est donc lui aussi frappé par les incendies qui touchent le Canada depuis le début de la semaine. Les autorités québécoises rappellent en urgence les pompiers qu'elles avaient envoyé dans les autres régions. Dans ce pays, quand il y a des gros incendies, c'est d'habitude plus tard dans l'été. Mais la sécheresse et une vague de chaleur créent des conditions très favorables aux feux. En tout, plusieurs centaines d'incendies ravagent actuellement le Canada. TF1 | Reportage F. Litzler