Canada : Montréal décrète l'état d’urgence face aux inondations

La ville de Montréal vient de décréter l'état d'urgence face aux inondations qui touche le Québec. Des crues printanières ont conduit à l'évacuation de plus de 1 000 personnes. Environ 3 000 résidences ont été inondées en raison des intempéries. Un millier de militaires sont arrivés en renfort pour aider les résidents. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/04/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1.