Canadairs : sommes-nous assez équipés ?

Ils sont toujours à l'œuvre pour lutter contre les flammes en Gironde. Quatre canadairs et deux dash continuent leurs rotations. Dans la vidéo en tête de cet article, sur ces images infrarouges, les 6 000 litres d'eau larguées paraissent dérisoires dans les brasiers, en blanc. A-t-on assez de canadairs ? Nous sommes l’un des pays européens les mieux dotés. Avec douze canadairs et six dash, les avions bombardiers d’eau. Un septième doit être livré dans quelques jours. Mais tous ne sont pas opérationnels. Trois canadairs sont actuellement en révision. L’un des avions a 27 ans. Pour l’aéronautique, il est en fin de vie. Comme les deux tiers de la flotte. La France vient de commander deux nouveaux canadairs. Mais ils ne seront pas livrés avant 2025. Sont-ils bien répartis ? Tous les avions sont situés sur la base de Nîmes. L’été, deux sont stationnés en Corse. En moyenne, les incendies ravagent chaque année un peu plus de 11 000 hectares de forêts, dont plus de la moitié en zone méditerranéenne. Nîmes est donc stratégique. Mais les pilotes ne peuvent pas dépasser les huit heures de vol d'affilée, la loi est stricte. TF1 | Reportage C. Abel, J. Labrouche