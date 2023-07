Canal de Provence : un ouvrage modèle pour la gestion de l'eau

.Il serpente et découpe le paysage provençal pour la bonne cause : transporter l'eau des bassins alpins qui se jette dans le Verdon, jusqu'aux portes d'Aix-en-Provence, Marseille ou Toulon. Une autoroute de l'eau, qui répond aux besoins d'un territoire provençal qui souvent a soif. Même si Franck Sanfilippo, le directeur de l'eau du canal de Provence, tient à rétablir une vérité. Il nous amène sur le barrage de Bimon. Elle accueille les eaux du Verdon et forme une des trois retenues de stockage d'eau qui alimente le canal. D'un côté, elle fait 25 millions de mètres cube d'eau et de l'autre, une vanne d'où sort 5 000 litres à la seconde. Sur les 220 kilomètres de canal, plus de la moitié sont des galeries souterraines, qui traversent le relief et évitent l'évaporation. Quelques kilomètres plus loin, un aqueduc suspendu permet au canal de franchir une gorge. Il peut y circuler jusqu'à 10 000 litres d'eau par seconde. Inauguré en juillet 1969, après cinq ans de travaux et près de deux milliards d'euros investis, le canal de Provence doit faire face aujourd'hui au défi du climat et être à la pointe de la technologie pour économiser l'eau. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Dupont