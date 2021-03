Canal de Suez bloqué : les routes alternatives pour relier l'Asie et l'Europe

L'accident au canal de Suez nous rappelle combien le transport maritime est vital pour l'économie mondiale. "90% des échanges de la planète passent par la mer. De toutes les routes maritimes qui sillonnent ce globe, la plus importante est celle qui relie la Chine à l'Europe. Ils transitent par des conteneurs, des baskets, des vélos ou des bouteilles. Au total, il en a pour 42 milliards d'euros par mois". "L'itinéraire habituel, c'est 21 jours de navigation, de la mer de Chine jusqu'à l'Atlantique Nord. Mais ils passent par le canal de Suez qui est bloqué par un navire en travers. Du coup, les bateaux sont obligés de contourner l'Afrique et de descendre jusqu'au cap de Bonne-Espérance. L'avantage, c'est qu'ils s'épargnent de payer le péage du canal de Suez qui peut atteindre 700 000 euros. L'inconvénient, c'est que ce trajet est beaucoup plus long, 28 jours de navigation". "Comme la Terre est ronde, il suffirait passer par le pôle et ça serait plus rapide. Cette route existe, c'est la route Arctique. La Russie qui longe cet itinéraire voudrait en faire la route commerciale du futur. Mais aujourd'hui, elle n'est praticable que trois mois par an. En plus, l'Arctique déchaîne la convoitise des grandes puissances. La Russie, la Chine et les Etats-Unis visent le sous-sol très riche de cette région du globe".