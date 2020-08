Canal du Midi : découvertes au fil de l'eau

Tout le week-end, nous vous proposons de sillonner la France des cours d'eau, au bord desquels le temps semble comme suspendu. Pour cette première étape, nous vous emmenons sur le Canal du Midi à bord d'un bateau. Et à la faveur d'une écluse, admirer les paysages aux aires de peintures impressionnistes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.