Canal+ / TF1 : comment continuer à nous regarder ?

Privés de TF1 et de l’ensemble de ses chaînes, c’est la surprise qu’a eue Geneviève ce matin. Abonnée à Canal+ et située dans un village en zone blanche, elle se retrouve sans solution. En tout, 5 400 000 foyers n’ont plus accès, via leur abonnement Canal+, aux chaînes TF1, TF1 Séries Films, LCI, TFX et TMC. Le groupe TF1 prend acte de la décision du Groupe Canal+ de cesser la diffusion de ses chaînes et le déplore fortement. Dans les faits, tous les autres opérateurs ont renouvelé leur contrat de retransmission de programme. Canal+ est le seul diffuseur à refuser les nouvelles conditions commerciales. Il explique dans un communiqué à ses clients : “ Le Groupe Canal+, partenaire de longue date du Groupe TF1 est contraint de renoncer à diffuser ses chaînes en France métropolitaines”. Ce type de contrat rémunère en partie les créations de TF1. Le groupe a investi près d’un milliard d’euros chaque année dans les fictions, les divertissements ou l’information. Découvrez la suite de ce reportage dans la vidéo en en-tête de cet article. TF1 | Reportage A. Tassin, E. Payro, G. Martin