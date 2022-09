Canal+/TF1 : des millions de téléspectateurs privés de leurs chaînes

Toujours le même message affiché depuis vendredi 02 septembre, sur son téléviseur. Pour Jean-Baptiste et sa famille, il est impossible de regarder TF1 et toutes les chaînes du groupe. Canal+ les a prévenu par mail de la coupure. Pour les résidents en zone blanche, il est impossible de capter la TNT. Mais des solutions existent pour regarder leurs programmes préférés en direct : se connecter sur My mytf1.fr ou TF1 infos. En tout, ce sont plus de 5 millions de foyers français qui, depuis trois jours, n'ont plus accès via leur abonnement Canal+, aux chaînes du groupe TF1. Le 02 septembre, TF1 indiquait déplorer cette situation. Tous les autres opérateurs ont par ailleurs renouvelé leur contrat de retransmission de programme. Canal+ est le seul diffuseur à refuser les nouvelles conditions commerciales. La ministre de la Culture a écrit le samedi 03 septembre au président du groupe Canal+. Il y a trois jours, le groupe contestait le montant demandé par TF1. Ce matin en interview dans une interview au JDD, le patron de Canal+ réclame désormais un accès gratuit à ses chaînes. Mais ce contrat finance en partie les créations TF1, près d'un milliard d'euros investi chaque année. TF1 a saisi l'Arcom, régulateur de l'audiovisuel. TF1 | Reportage M. Chantrait, A. Lebranchu, A. Santos