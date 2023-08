Canaries : 26 000 personnes fuient les flammes

Une habitante de 65 ans a décidé de braver les ordres des autorités et de retourner chez elle. À la hâte, elle récupère quelques affaires et sa voiture. Le temps presse, l'incendie est tout proche. À l'ouest de Tenerife, la fumée est partout. Face aux flammes qui continuent d'avancer, les forestiers semblent impuissants. L'incendie menace désormais des milliers de maisons. Un peu plus tôt ce samedi matin, à la Orotava, 1 800 personnes ont reçu l'ordre d'évacuer. La route est fermée et les habitants quittent la ville. Au fur et à mesure, le ciel s'assombrit, mais malgré les dangers, certains refusent de laisser toute leur vie derrière eux. Toute la nuit, les pompiers ont lutté, mais en vain. Ni les conditions météo, ni le terrain ne sont de leurs côtés. Face à l'urgence, beaucoup n'ont pas eu le temps d'emporter leurs animaux avec eux. Des bénévoles essaient d'en sauver le plus possible. Après quatre jours, l'incendie est toujours incontrôlable et s'étend sur un périmètre de 50 kilomètres. Onze communes sont désormais menacées. TF1 | Reportage B. Guénais, L. Outtier, P. Lormant