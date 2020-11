Canaries : la nouvelle porte de l'Europe pour les migrants

À cette période de l'année, l'île de Grande Canarie, en Espagne, est d'habitude envahi par les touristes. Mais en pleine pandémie, ce sont les migrants qui arrivent par milliers. Le petit port d'Arguineguin est désormais surnommé "le port de la honte" par les habitants. Interdiction aux journalistes d'y accéder. Alors, Onalia Bueno, la maire de la commune nous montre des vidéos prises à l'intérieur. "Les migrants dorment à même le sol, sur l'asphalte. Les conditions sanitaires sont lamentables. Ils se douchent au mieux une fois par semaine", décrit-elle. J'ai honte la façon dont l'Espagne traite ces personnes". Après des semaines d'inaction, le gouvernement espagnol prend enfin la mesure de la crise. Les quelque sept mille personnes arrivées sur cette île rejoignent des hôtels. Cout de l'opération, 150 000 euros par jour, nous dit la mairie. Le prix d'un manque d'anticipation. Jusqu'à présent la principale porte d'entrée était l'Italie et la Méditerranée. Mais face au renforcement des contrôles, les candidats à l'exil semblent avoir pris une autre route ces derniers mois. Les migrants venus du Maghreb et d'Afrique subsaharienne privilégient désormais les Canaries comme porte d'entrée de l'Europe C'est le cas par exemple de Modou qui est arrivé il y a un mois. Et ce jeune pêcheur gambien a aujourd'hui du mal à regarder l'océan, tant les souvenirs sont douloureux . "Je pense à tous mes amis qui sont morts. Je pense aussi à mon voyage et je pleure tout le monde a eu peur sur le bateau. Il y avait beaucoup de vent". Et d'exprimer le but de sa longue et dangereuse traversée. "Je dois réussir, c'est pour ça que j'ai risqué ma vie. J'ai juste besoin d'un travail. Et un jour, je retournerai en Afrique et je pourrai aider toutes mes sœurs, mes frères, mon père et ma maman". Du travail, mais à Grande Canaries, le taux de chômage atteint 20% en temps normal. Et le covid ne fait qu'aggraver les choses. Madrid tente de convaincre les pays africains de rapatrier leur ressortissant. Dix-huit mille migrants sont arrivés dans l'archipel des Canaries depuis janvier. L'Espagne refuse catégoriquement de les accueillir sur le continent, soutenu en cela par ses voisins européens.