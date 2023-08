Canaries : Le difficile combat des pompiers

Au soir du vendredi 18 août 2023, l'incendie sur l'île de Tenerife, aux Canaries, est loin d'être maîtrisé. Les colonnes de fumée sont autant de reprises de feu. Toute la journée, on a vu les hélicoptères bombardiers d'eau enchaîner les largages, avec pour objectif d'empêcher les flammes de se propager à des habitations. Les prochaines heures s'annoncent cruciales, car le vent se lève dès ce vendredi 18 août soir et pour tout le week-end, des rafales à plus de 40 kilomètres à l'heure sont annoncées. Cela complique la tâche des hélicoptères et des avions, car quand il y a trop de fumée, ils ne peuvent pas intervenir et cela attise les flammes. Évidemment, c'est une course contre la montre qui est donc engagée ce vendredi 18 août soir. Et pour les pompiers, c'est une quatrième nuit de lutte sur le front des flammes. TF1 | Reportage B. Guénais, L. Outier, P. Normand