Canaries : un feu sans précédent

L'impuissance et l'angoisse, voilà les deux sentiments qui rongent les habitants de Tenerife (Canaries), ce vendredi 18 août. Toute la journée, Canadairs et hélicoptères ont multiplié les largages d'eau, alors qu'au sol, les pompiers ont opté pour la stratégie du contre-feu : brûler la végétation pour arrêter l'incendie, en créant un vide. C'est insuffisant pour rassurer une population qui est de plus en plus fébrile. Depuis qu'il s'est déclaré mardi soir, l'incendie au Nord-ouest de Tenerife ne fait que progresser. Près de 4 000 hectares ont déjà brûlé. La nuit du jeudi 17 août a été source d'espoir. Les températures et les vents se sont atténués, diminuant pendant quelques heures l'intensité du brasier, mais le feu reste actif sur la quasi-totalité de son périmètre. Ce vendredi matin, face à une telle incertitude, certains habitants ont été contraints d'évacuer. D'autres tentent encore de sauver ce qui peut l'être, le plus souvent, avec des moyens dérisoires. En tout, plus de 7 000 personnes sont directement touchées par le plus gros incendie qu'ait connu Tenerife, depuis 40 ans. TF1 | Reportage H. Dreyfus, B. Guenais, L. Outtier, P. Lormant