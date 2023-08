Canaries : un incendie incontrôlable

La chaleur accablante et les vents forts compliquent le travail des pompiers à Tenerife. C'est un combat des plus éprouvants, le feu qui consume l'île depuis des jours est incontrôlable. Près de 8 400 hectares des Canaries ont brûlé. Plus de 12 000 personnes ont été évacuées. Ils sont à leur balcon, l'œil rivé sur les panaches de fumée. Marie a été évacuée samedi, l'air était irrespirable. Ce dimanche matin, elle a été autorisée à revenir. Sur sa terrasse se trouvent des cendres, comme un rappel que l'incendie est passé tout près. Moment d'accalmie en haut de la montagne. Le vent est tombé, la fumée est moins dense. Les pompiers profitent d'un instant de répit, les habitants aussi. Des milliers de personnes ont été évacuées. On s'est rendus dans l'un des gymnases ouverts pour les accueillir. Ils y trouvent un peu de réconfort avec un café, quelques pâtisseries et du crochet. Certains vont passer un jour de plus dans la tente, alors qu'au loin, l'incendie brûle encore. TF1 | Reportage B. Guénais, L. Outtier, P. Lormant