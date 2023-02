Cancer : comment faciliter le retour au travail

Comme des milliers de salariés, Anne a été touchée par un cancer dont elle a tout de suite parlé à son employeur. Aujourd’hui, elle souhaite rester anonyme pour nous raconter son retour au travail, alors qu’elle était en rémission. "Je me souviendrai toujours de ce rendez-vous où je m’attends à ce qu’on me parle de ma reprise et qu’on me demande si je recherche un emploi, si je regarde des annonces. Et je m’effondre", confie-t-elle. Licenciée en moins d’un an, Anne a perdu toute confiance avant de rebondir, comme Mathieu Corroy. Il était demandeur d’emploi lorsque le cancer s’est déclaré. Dès sa rémission, il relance activement ses recherches. Il se mettra finalement à son compte, puis sera embauché chez WeCare@Work, une structure qui aide justement les entreprises à concilier cancer et travail. En effet, parfois, le retour dans l’entreprise se passe bien. La fondatrice de la start-up, Anne-Sophie Tuszynski, en est convaincue pour l’avoir elle-même vécu. Anne-Sophie promeut cette expérience de retour à l’emploi réussie aujourd’hui dans les entreprises, et notamment ce jour-là auprès de la Brinks. C’est la centième à signer une charte pour accompagner la reprise de travail de milliers de salariés touchés par le cancer. TF1 | Reportage C. Bayle, J.F. Drouillet