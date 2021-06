Cancer du sein : vers un dépistage personnalisé

Pour dépister le cancer du sein, il faut faire une mammographie tous les deux ans à partir de 50 ans. Comme toutes les femmes de cette tranche d'âge, Sophie vient passer son test de dépistage. L'occasion pour elle, comme pour Isabelle et Christine, de participer à une étude inédite. L'étude MyPeBS, c'est 85 000 femmes de plus de 40 ans à recruter dans toute l'Europe. En plus de la mammographie, chaque participante répond à un questionnaire : antécédents familiaux, environnement, hygiène de vie et profil génétique. L'idée est d'évaluer les risques individuels afin d'adapter la prévention et de prendre en charge à temps celles qui en ont le plus besoin. A l'inverse, le système actuel permet déjà d'éviter un décès sur cinq mais génère parfois trop d'examens ou pas assez. Ce dépistage personnalisé n'aurait pas pu voir le jour sans l'arrivée de nouveaux outils de prédiction, financés en grande partie par les associations. Déjà 12 000 femmes ont accepté d'être suivies pendant quatre ans. La plupart sont Françaises, mais les responsables de l'étude veulent en recruter sept fois plus pour démontrer l'intérêt du dépistage personnalisé.