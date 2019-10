Cancer : l'activité physique réduit les effets secondaires d'une chimiothérapie

Depuis longtemps, l'institut Rafaël a la conviction que l'activité physique réduit de 40% les effets secondaires d'une chimiothérapie. Cette année 2019, des patientes atteintes d'un cancer du sein se sont entraînées pour gravir le Mont Rose, à quatre mille mètres d'altitude. Une épreuve sportive et physique qu'a vécue notre collègue Nathalie Chiesa. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.