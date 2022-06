Cancers pédiatriques : pourquoi tant de cas inexpliqués dans l'Eure ?

Des mères dans l'Eure veulent savoir s'il y a dans leur environnement un élément toxique à l'origine des cancers que leurs enfants ont développés il y a quatre ans. Et ce ne sont pas les seules dans les environs. En effet, onze cas ont été déclarés entre 2017 et 2019, quatre nouveaux depuis. Suite à un prélèvement de cheveux sur un enfant malade ou non, elles ont détecté la présence de plombs et d'autres matières. C'est une piste parmi d'autres. Dans leur collimateur, il y a les antennes relais, mais bien d'autres suspects sur les communes d'Igoville et Pont-de-l'Arche. La zone comporte plusieurs usines potentiellement polluantes, ainsi qu'un important trafic routier: 25 000 véhicules et beaucoup de camions circulent chaque jour sur cette route. Le maire aussi s'interroge. Les autorités sanitaires ont bien ouvert une enquête jugeant les cas de leucémie trop élevés sur une période donnée. Toutefois, aucun facteur commun n'a été trouvé. Une absence de réponse insupportable pour les familles et frustrante pour les chercheurs. Des études sont en cours, mais de leur côté, ces mères de famille entendent poursuivre leurs investigations. TF1 | Reportage C. Bayle, M. Dupont, D. Salmon