Canet-en-Roussillon : toutes les générations se donnent rendez-vous au premier bal de la saison

Canet-en-Roussillon organise chaque année le bal populaire de la région. Celui-ci a commencé le 13 juillet 2019 au plaisir des petits et grands. A la tombée de la nuit, des feux d'artifice ont embrasé le ciel de Canet-en-Roussillon. Des habitués, des vacanciers, des touristes et des habitants de la région ont décidé de fêter ensemble le 14 juillet 2019 jusqu'au milieu de la nuit.