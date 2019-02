"Cani-raquettes", trappeurs d'un jour

Le "cani-raquettes" est une idée d'activité pour ceux qui aime la montagne et le sport. Une randonnée dans la neige, tractée par un chien de traîneau. Des Husky, des esquimaux ou encore des malamutes capables de tirer sans aucune difficulté plus de deux fois leur poids, soit jusqu'à 150 kilos pour certains. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.