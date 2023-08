Canicule : 40,4 °C à Nîmes, une ville dans la fournaise

Dimanche après-midi à Nîmes, le thermomètre affichait 43 °C. Beaucoup se sont barricadés chez eux pour fuir la chaleur. Céline est habituée à ces températures extrêmes. Elle connaît tous les réflexes. "À partir de 11 heures du matin, on est obligé de fermer les vitres, les volets, et même pour pouvoir dormir la nuit d'en brancher la clim, parce que c'est impossible", témoigne-t-elle. Toute la journée, Nîmes a été prise dans une fournaise. Seul répit dimanche matin, au bord de l'eau et à l'ombre des arbres. Les animaux, eux aussi, profitent de la fraîcheur du matin. Le mercure grimpe très vite. À 11 heures, il fait déjà 39 °C au milieu des arènes de Nîmes. Hors de question pour certains touristes de faire la visite en plein après-midi. La chaleur fait fuir les touristes. Deux fois moins de visiteurs ces derniers jours aux arènes de Nîmes. Et ce ne sont pas les seuls perdants avec la canicule. Surprise, les glaciers aussi. Le thermomètre atteint les 41 °C à 16 heures. La préfète du Gard appelle à la grande vigilance, car la situation ne devrait pas s'améliorer. Météo France annonce plus de 40 °C tous les jours jusqu'en milieu de semaine. TF1 | Reportage J. Maviert, B. Rey