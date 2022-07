Canicule : 42°C à Manosque cet après-midi

Dans la fournaise du centre-ville de Manosque, les gestes sont les mêmes partout. Les habitants sont tous en quête de fraîcheur. À l'ombre, il fait déjà 35 degrés. Mais en plein soleil, en quelques minutes, le thermomètre grimpe à 42 degrés. La commune compte une vingtaine de fontaines, une chance pour les plus courageux. Rares sont ceux qui s'attardent dans les rues presque désertes. Les volets sont clos pour garder la fraîcheur. Au mieux, ils sont entrouverts. "Quand il fait trop chaud, on reste à la maison", lance une fillette. D'autres ont préféré plier bagage pour la journée afin de se rendre à une base de loisirs à quelques kilomètres. Un lac est pris d'assaut par les habitants de la commune. "On habite dans la région, donc on a l'habitude des grosses chaleurs. Mais ces derniers jours, il fait particulièrement chaud. Les enfants ont besoin de se rafraîchir. Les douches ne suffisent pas", témoigne une mère de famille sollicitée dans le reportage en tête d'article. Dans les Alpes-de-Haute-Provence, la canicule ne fait que commencer. La semaine prochaine s'annonce encore plus chaude. TF1 | Reportage S. Chevalereau, Q. Trigodet, A. Poupon