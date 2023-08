Canicule : à la recherche de la fraîcheur

Quoi de mieux ce matin que les bords de Saône et le Marché Saint-Antoine à Lyon (Rhône) pour échapper à la chaleur menaçante. Vous pensez avoir chaud, mais tout est relatif. Ce couple de rôtisseurs aurait quelques raisons de se plaindre. Pourtant, la rôtisseuse dit que : "par rapport à la 60 °C de la rôtisserie, on dit qu'on sera pas mal". Un peu plus à l'Est, il est encore neuf heures à Strasbourg (Bas-Rhin). La chaleur semble encore supportable, il ne faut pourtant pas tarder à promener ses chiens. Et si l'envie vous prend de faire du sport, mieux vaut ne pas faire la grasse matinée. Qu'importe le mercure, au pas de course ou sous une ombrelle, la butte Montmartre à Paris est un passage incontournable pour les touristes étrangers. Chacun adopte sa stratégie pour ne pas défaillir. Pour un groupe de Coréens, le ventilateur portatif est une aide précieuse. Cette vague de chaleur est la plus intense après le 15 août à survenir dans le Sud de l'Hexagone depuis 1947. TF1 | Reportage H. Dreyfus, J. De Francqueville, P. Vogel