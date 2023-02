Canicule au Chili : 250 incendies de forêt meurtriers

Ils courent pour survivre. Pris au piège dans une forêt enflammée, les pompiers, dans la vidéo en tête de cet article, n'ont qu'une option : la fuite filmée avec leur smartphone. Heureusement, ils s'en sortent in extremis. Découvrez un aperçu de la catastrophe au Chili où les incendies ont fait 22 morts, 550 blessés et de nombreux déplacés. Le président chilien Gabriel Boric a interrompu ses vacances pour venir réconforter certain d'entre eux. Ces foyers parfois gigantesques sont parfaitement visibles depuis l'espace. Ils sont attisés par des vents violents, une chaleur extrême avec une température ambiante de 40°C. Au centre du pays, 40 000 hectares sont parcourues par les flammes. Les villes de Concepcion et Santa Juana sont particulièrement meurtries. 250 feux sont en cours dont 80 hors de contrôle. Ils ont entraîné la mort de trois pompiers et ont déjà détruit une centaine d'habitations, souvent défendue avec des moyens de fortune. Un peu partout dans les quatre régions touchées, c'est le chaos, l'hystérie des évacuations. 2 300 pompiers sont engagés sur le front des incendies. En 2017, au Chili, d'importants feux de forêt ont fait onze morts et ont brûlé plus de 580 000 hectares de végétations. TF1 | Reportage O. Santicchi