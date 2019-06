Canicule : augmentation significative du nombre de noyades

L'augmentation du nombre de noyades fait partie des nombreuses conséquences de la canicule. Depuis quelques jours, une noyade par jour a été recensée. Bien qu'il soit difficile de résister aux rivières, aux fleuves et aux anciennes carrières en ces fortes chaleurs, ces plans d'eau peuvent s'avérer dangereux sans surveillance. A cet effet, le Premier ministre recommande la vigilance pour éviter tout accident. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.