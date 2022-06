Canicule : bien manger pour s'hydrater

Il est temps de se faire une raison. L'été, on ne vient plus au marché pour acheter de quoi faire une raclette. " Plutôt des crudités : tomates, melon, des choses fraiches", dit une dame que nous avons rencontrée au marché de Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne). Car tout ça, c'est de l'eau. La tomate est composée à 95% d'eau, 96% pour le concombre, la courgette, les endives, les champignons. Ces légumes sont très riches en eau. "Les légumes en général, c'est 80 à 90% d'eau. Sur une assiette complète de crudité, par exemple, on peut aller chercher quasiment un verre d'eau", explique Stéphanie Roux-Monteiro, diététicienne nutritionniste chez "Saveurs et vie". Ce ne sera pas le cas au rayon boucherie surtout si vous voulez accompagner vos crudités de viandes rouges, souvent grasses quand elles sont marinées. Alors, privilégiez les viandes blanches pour un repas équilibré et hydratant. Mais ce n'est pas tout. Les fromages à pâte dure sont souvent plus salés et le sel, ça donne soif. Alors, privilégions les laitages riches en eau ou les fromages frais. Quant au dessert, la glace est très sucrée. Mais c'est la saison des fruits comme l'abricot, le melon ou la pastèque. Car il faut boire avant d'avoir soif, pas forcément des jus de fruit ou des sodas très sucrés, pas nécessairement du vin ni de la bière, à consommer de toute façon avec modération. "Si vous prenez un apéritif à base d'alcool, faites bien vous hydratez derrière. Pendant les fortes chaleurs et les canicules, 2 à 2,5 litres. Sinon, à tout temps, c'est 1 litre ou 1,5 litre d'eau par jour", préconise Laura Magnac, diététicienne nutritionniste chez "Saveurs et vie". N'hésitez pas à aromatiser votre eau avec du citron ou de la menthe, c'est moins fade. On nous a également conseillé la soupe chaude, mais vu la chaleur, au café du marché, nous n'en avons pas trouvé. TF1 | Reportage S. Millanvoye, É. Boucher