Canicule : coup de chaud sur les fruits de mer

Cet été en Bretagne, personne n'hésite à plonger dans l'eau. L'eau est quatre degrés plus chaude que les moyennes de saison. Cela plaît aux baigneurs, mais nettement moins aux ostréiculteurs, qui ont de mauvaises surprises sur les parcs. En été, les huîtres sont fragiles, car elles sont en période de reproduction. Elles ne supportent pas ce choc thermique. À plus long terme, le réchauffement de la température de l'eau peut entraîner la prolifération de virus et de planctons toxiques. Ce sont eux qui rendent les hommes malades quand les fruits de mer sont contaminés. Avec le réchauffement climatique, Jean-Pierre Levisage, fondateur de l'observatoire du plancton à Port-Louis, observe une migration de planctons venus d'Espagne, jusqu'ici dans le Morbihan. C'est l'angoisse des ostréiculteurs, dès qu'un virus est détecté, les coquillages sont interdits à la vente par arrêté préfectoral. L'enjeu économique au niveau national est énorme. Les Français sont les premiers consommateurs d'huîtres, ils en achètent en moyenne deux kilos par an et par habitant. TF1 | Reportage J. Devambez, A. Ponsar, M. Merle