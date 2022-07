Canicule : des records de chaleur déjà battus

Ils avaient choisi la Bretagne pour les vacances, certains de ne pas être embêtés par la chaleur. Avec 36°C à Landerneau ce dimanche après-midi, c'était pari perdu pour ce couple venu du Berry. Et la journée du lundi s'annonce encore pire car les températures vont frôler les 39°C. De quoi déboussoler aussi les habitants. Ils ont déserté les rues. Pour se rafraîchir, il fallait rejoindre la côte. Une chance que n'ont pas les Parisiens, quand on est aux berges du canal Saint-Martin, malgré 33°C. Et même avec 40°C à l'ombre dans les prochains jours, chacun a son astuce pour tenir. D'autres se sont précipités sur les glaces. Ce vendeur est pris d'assaut. En cette période de forte chaleur, il arrive à atteindre 500 clients dans la journée. À 800 km plus au sud, à Marseille (Bouches-du-Rhône), il fallait aussi des glaçons et de grands verres d'eau fraîche. Avec 31°C sur les plages dès le milieu de la matinée, il n'est pas question d'y rester trop longtemps. Il faut échapper par tous les moyens au soleil, quitte à se mettre hors la loi. Malgré l'interdiction de baignade sur ce point d'eau de Flavigny-sur-Moselle (Meurthe-et-Moselle), avec 32°C au thermomètre, la tentation est trop forte. Dans les prochains jours, six degrés sont prévus dans la région Alors, il n'est pas sûr que ces baigneurs abandonnent cet emplacement stratégique. TF1 | Reportage V. Dépret, J. Denniel, P. Lefrançois